ローソンの人気ホットスナック「からあげクン」が3月5日、「最も販売されている揚げたてからあげブランド」としてギネス世界記録に認定された。これを記念し、からあげクン誕生40周年の節目として、4月7日から期間限定フレーバー3種と、衣料品・雑貨を含む関連商品を順次発売する。ローソン「からあげクン」ギネス認定【発売商品（価格は税込）】◆フライドフーズ3品・4月7日発売「からあげクン ブラックペッパー味」278円国産若鶏