ローソン「からあげクン」ギネス認定　40周年で限定フレーバー＆グッズ続々

ローソンの人気ホットスナック「からあげクン」が3月5日、「最も販売されている揚げたてからあげブランド」としてギネス世界記録に認定された。これを記念し、からあげクン誕生40周年の節目として、4月7日から期間限定フレーバー3種と、衣料品・雑貨を含む関連商品を順次発売する。

ローソン「からあげクン」ギネス認定

【発売商品（価格は税込）】◆フライドフーズ3品

・4月7日発売

「からあげクン ブラックペッパー味」278円

国産若鶏むね肉の一枚肉にブラックペッパーのペーストを合わせ、スパイシーな香りとシャープな辛さが楽しめる一品。

・4月14日発売

「でからあげクン 夢のMIX味」278円

通常より約4割大きい“でからあげクン”シリーズ。衣はレギュラー味、中の鶏肉はレッド・チーズ・レモンの3種の味わいを組み合わせ、さらにマヨキューブを加えた、1粒で複数の味を楽しめるユニークな商品。

【画像を見る】でからあげクン夢のMIX味、サクッと！からあげクン塩味 など

・4月28日発売

「サクッと！からあげクン 塩味」298円

サクッとした食感とジューシーさが特長。2種類の国産塩をブレンドしたオリジナルの味付けで、まろやかな旨みを引き出した。

◆衣料品・バッグ5品（いずれも4月14日発売）

・からあげクンミニタオル（ネイビーブルー）648円

・からあげクンランチトートバッグ（もこもこ刺しゅう）1,540円

・からあげクン靴下（ブラック）550円

・からあげクン靴下（ライン）550円

・からあげクンポロシャツ 2,490円

からあげクン靴下（ライン）

【ランチトートバッグなどグッズ5品の画像はこちら】

ローソンは1979年、コンビニ業界で初めて店内フライヤーを導入し、調理したフライドフーズの販売を開始した。「からあげクン」は“おやつ感覚で楽しめるからあげ”をコンセプトに、鶏むね肉を使用したホットスナックとして1986年に誕生。

現在は定番フレーバーとして「レギュラー」「レッド」「北海道チーズ」「レモン」を取りそろえる。これに加え、ご当地食材や名店監修、アニメ・映画とのコラボなど、これまで430種類以上を展開し、累計販売数は約48.8億食にのぼる。

商品サイクルの早いコンビニ業界において、40年にわたり販売され続けている例は珍しく、ローソンの「からあげクン」はロングセラー商品として確固たる地位を築いている。

なお、2024年1月から12月までの年間販売数は2億8689万8542食を記録。この実績により、「最も販売されている揚げたてからあげブランド（最新年間）（2024）」としてギネス世界記録に認定された。