吉田優利が自身のインスタグラムを更新。米国本土で開催された3試合の名前を列記すると「西海岸での生活はもう少し続きます」との近況を英語で投稿した。【写真】米国西海岸での3試合、表情豊かに戦った吉田優利（全16枚）カリフォルニア州で開催された「フォーティネット・ファウンダーズカップ」、アリゾナ州での「フォード選手権」、ネバダ州での「アラムコ選手権」の3試合。吉田は「フォード選手権」でのみ予選を通過する厳し