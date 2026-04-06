米国西海岸での3試合を終えた吉田優利が写真を一挙に公開 ポロポロと涙をこぼす顔文字で心境を明かす
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。米国本土で開催された3試合の名前を列記すると「西海岸での生活はもう少し続きます」との近況を英語で投稿した。
【写真】米国西海岸での3試合、表情豊かに戦った吉田優利（全16枚）
カリフォルニア州で開催された「フォーティネット・ファウンダーズカップ」、アリゾナ州での「フォード選手権」、ネバダ州での「アラムコ選手権」の3試合。吉田は「フォード選手権」でのみ予選を通過する厳しい3週間だった。投稿では試合中に撮影された写真16枚を一挙に公開。真剣なまなざしでプレーに集中しているものから、優しい笑顔を浮かべているものまで、表情豊かだ。そして最後はうつむいて頭に手をやる写真だったが、その画面に涙をポロポロとこぼす顔文字を添えて心境を表していた。しかし投稿文にもある通り、今週もカリフォルニア州で開催される「JMイーグルLA選手権」にエントリー。西海岸での大会で予選通過、そして上位進出を目指す。この投稿にコメントをすることはできないが、公開直後から吉田の背中を押すように数多くの「いいね！」がクリックされていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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