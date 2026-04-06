【Waffree US】 4月6日 発売 価格： 99,800円 94,800円（5月31日まで） 金沢エンジニアリングシステムズは、分割キーボード「Waffree US」を4月6日に発売した。価格は99,800円。5月31日までは94,800円で販売している。 本製品は2025年1月に発売したJIS配列モデルの「Waffree」に続く、US配列の完全ワイヤレスの分割キーボード。左右に