【モデルプレス＝2026/04/06】女優の恒松祐里が4月5日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。【写真】27歳美人女優「思わず二度見」ショートヘア初お披露目◆ 恒松祐里、人生初のショートカット恒松は「役で人生初のショートカットにしました。念願のショート！！！」とつづり、髪型をイメージチェンジした姿を複数枚投稿。胸の辺りまでの長さがあった黒髪をバッサリ切ったショートヘア姿を披露し