お笑いコンビ「空気階段」で、水川かたまりさんとコンビを組む鈴木もぐらさん。2019年に『キングオブコント』（TBS）ではじめて決勝に進出すると、2021年に優勝。放送中のラジオ『空気階段の踊り場』（TBSラジオ）では自身の結婚や離婚をリアルタイムで伝え、反響を呼びました。その鈴木さんが、「食」を通して自身の人生を振り返る初のエッセイ『没頭飯』をこのたび刊行。初めての単著には何が記されているのか？そしてこの本で