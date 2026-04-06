乃木坂46の元メンバーでプロ雀士、麻雀カフェ経営者・中田花奈（31）が6日までに自身のインスタグラムを更新。“スタイル抜群”のピラティスショットを投稿した。自身のインスタグラムで「写真無さすぎてモバイルFCでしか始めたの言ってなかったピラティスの写真」とつづった。写真では“スタイル抜群”のピラティスショットを複数枚公開した。ネットでは「美しい」「スタイル抜群」「凄いスタイル」「身体柔らかすぎ」「