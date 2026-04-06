アイシークリニック(新宿院・渋谷院・上野院・池袋院・東京院・大宮院)は2026年3月31日、2026年春の肌トラブルに関する意識調査の結果を発表した。同調査は2026年3月9日〜3月18日、全国の20〜60代男女300名を対象にインターネットで実施した。本調査では、花粉・紫外線・環境変化という三重苦に悩まされる春特有の肌トラブルの実態と、正しい予防・対処法に関する認知状況を明らかにしている。春は一年の中でも肌トラブルが急増す