放送作家でタレントの高田文夫（77）が6日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に生出演。左足首骨折で入院した月曜アシスタントでタレントの松本明子（59）についてコメントした。松本は3日に自身のインスタグラムで自宅前で転倒し、左足関節脱臼骨折のため約1カ月入院することと当面の間の休業することを発表した。これに伴い、番組アシスタントはしばらく休演。この日は水曜アシスタント