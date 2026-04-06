素顔を隠して活動し、24年のNHK紅白歌合戦に初出場した現役高校生のシンガー・ソングライターtuki.が6日、X（旧ツイッター）を更新。「顔バレしました」と明かした。tuki.は「1st ASIA TOUR 2026」で4日、5日に台湾でライブを開催。そのtuki.が「人生で初めてサインを求められました顔バレしました」と告白。スマホケースの裏にサインをした写真を添付した中国語のポストのスクリーンショットを公開し「ラッキーボーイだね」とつ