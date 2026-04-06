素顔を隠して活動し、24年のNHK紅白歌合戦に初出場した現役高校生のシンガー・ソングライターtuki.が6日、X（旧ツイッター）を更新。「顔バレしました」と明かした。

tuki.は「1st ASIA TOUR 2026」で4日、5日に台湾でライブを開催。そのtuki.が「人生で初めてサインを求められました 顔バレしました」と告白。スマホケースの裏にサインをした写真を添付した中国語のポストのスクリーンショットを公開し「ラッキーボーイだね」とつづった。

一般アカウントが「どうやってバレたんだ？」と投げかけると、tuki.自ら「バンドメンバーと一緒にいたの笑」と明かした。

tuki.のポストに対し「サインが達筆なあたり、日頃から想像して練習してたと予想」「自認tuki女が偽物のサイン書きまくりそう」「ラッキーボーイおめでとう 顔写真撮られてないことを願います！！」などと書き込まれていた。

tuki.は24年の紅白でヒット曲「晩餐歌」をテレビ初の生歌唱。ステージでは顔がぎりぎりわからない薄い垂れ幕に囲まれた月のセットに制服姿で乗って熱唱した。