私（アヤノ）は、夫のヒロシと2人の子ども（コウ・4才、ミミ・2才）の4人家族。義両親とは定期的に交流を持っていました。しかし義姉キョウコさんが離婚をして、状況は一変。義両親と義姉は甥っ子の「父親」役として夫をあてにしてくるし、夫もまんざらでもない様子です。義姉の身勝手さは許すのに、なぜ私や子どもたちの我慢には無頓着でいられるのでしょう。限界を迎えた私は、義家族たちに怒りをぶつけました。その後、謝ってき