ダイトーケミックスが急騰、一時１４％を超える上昇で４３７円まで駆け上がった。きょうは半導体関連で売買代金上位を占める主力銘柄が軒並み買い優勢に傾いているが、そうしたなか相対的に出遅れる中小型株への投資資金の攻勢が目立つ。半導体フォトレジストなどに使用される感光性材料を手掛けるダイトーケミもその一角で、ＰＢＲなど投資指標面から割安に放置されていることもあって、足もとリバウンド狙いの追随