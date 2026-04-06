サントリーは4月28日より、ノンアルコールビールテイスト飲料「オールフリー〈エールテイスト〉」を全国で発売する。サントリー「オールフリー〈エールテイスト〉」このほど、「オールフリー」ブランドから新たに発売されるのは、爽やかな香りで飲みごたえと満足感を実現した「オールフリー〈エールテイスト〉」の350ml缶。中味は、同社ならではの、ビールづくりで培ってきた麦汁製造技術とエールビール開発で得られた知見を活用し