DeNAは5日、5月5日の広島戦で「クレヨンしんちゃん」コラボイベントの開催決定を発表した。当日は、野原しんのすけ君（しんちゃん）と、ぶりぶりざえもんが来場し、セレモニアルピッチでハマスタを盛り上げる。また、野原しんのすけ君によるスターティングメンバー発表も実施。さらに、イベント開催を記念したオリジナルグッズも販売を予定だ。