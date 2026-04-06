「広島２−１阪神」（５日、マツダスタジアム）ベンチ裏に歓喜の声が響いた。広島・栗林良吏投手が、サヨナラ弾を放ったモンテロと喜びを爆発させた。８回５安打１失点で、自身に勝ち星は付かなかった。それでもチームの白星が、何よりうれしかった。「昨日（４日）悔しい負け方だった。このままズルズルいく訳にはいかないと思っていた。すごくうれしい」。白い歯がこぼれた。チームは前日４日の九回に３点差を守れず、延