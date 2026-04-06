「広島２−１阪神」（５日、マツダスタジアム）

ベンチ裏に歓喜の声が響いた。広島・栗林良吏投手が、サヨナラ弾を放ったモンテロと喜びを爆発させた。８回５安打１失点で、自身に勝ち星は付かなかった。それでもチームの白星が、何よりうれしかった。

「昨日（４日）悔しい負け方だった。このままズルズルいく訳にはいかないと思っていた。すごくうれしい」。白い歯がこぼれた。

チームは前日４日の九回に３点差を守れず、延長十回で黒星を喫した。そのリベンジを胸に、腕を振り抜いた。１４０キロ台後半の直球やカットボール、フォークを投げ込んだ。「サク（坂倉）がうまくリードしてくれてカウントも取れた」。時折、織り交ぜるカーブも効果抜群。狙い球を絞らせず佐藤輝から二つ、木浪から三つと計９三振を奪った。

五回まで１安打無失点。先頭・福島の二塁打から得点圏に走者を背負った六回は、近本を一ゴロ、中野は中飛で切り抜けた。動じない強心臓。猛虎を抑え込んだ。

１−０の八回に同点とされ、この回を投げ終えたところで交代した。前回３月２９日の中日戦は１安打完封勝利。１９８２年の北別府学以来４４年ぶりとなる、開幕からの２試合連続完封は逃したものの、背番号２０の先輩と同じように放った輝きだ。

新井監督は賛辞を惜しまなかった。「栗林が本当に素晴らしい投球をしてくれた。彼のおかげで最後、モンティ（モンテロ）の本塁打が出たと思う」。指揮官の声が弾んだ。

マウンドで心がけるのは、中継ぎ時代と同様に一人一人に注力することだけ。「その日に自分ができることの、ベストを尽くすだけだと思う」。劇的勝利を呼び込んだ快投劇。ベンチで咲いた栗林の最高の笑顔が、逆襲を誓うチームの推進力となる。