SWEET STEADYが4月4日（土）、5日（日）に幕張メッセ 国際展示場 ホール9,10にてデビュー2周年公演となる＜SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE『SWEET STEP』＞を開催。全23曲に及ぶグループの持つ楽曲全てを披露し、2日間でのべ1万人のファンに成長した姿を見せた。「かわいい（SWEET）」を集めた花束のような彼女たちが、さまざまな経験をする中で「着実に（STEADY）」一歩ずつ成長して欲しいという想いが込められ、アソビシステ