【明治安田J1百年構想リーグ】川崎フロンターレ 3−2 浦和レッズ（4月5日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）【映像】「痛恨オウンゴール」の瞬間浦和レッズのDFダニーロ・ボザが痛恨のオウンゴール。ファンからは様々な声が上がっている。浦和は4月5日、明治安田J1百年構想リーグの第9節で川崎フロンターレと敵地で対戦。当初はスタメンに名を連ねていたDF宮本優太が直前の負傷により、DF根本健太に変更となるなどアクシ