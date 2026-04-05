【モデルプレス＝2026/04/05】元AKB48の岡田奈々が4月4日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの衣装を着用したプライベートショットを披露し、注目を集めている。【写真】28歳元AKBセンター「透明感エグい」肌見せコーデ◆岡田奈々、オフショル×タイトスカートコーデ披露岡田は「in 伊東観光 宴会のお衣装はこんな感じ」とつづり、同じコーディネートでの複数枚の写真を投稿。鮮やかな水色のオフショルダートップスに、シル