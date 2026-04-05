「巨人−ＤｅＮＡ」（５日、東京ドーム）巨人が七回に逆転に成功した。代打・大城卓三捕手が右翼へ逆転の３ランを放った。七回２死一、三塁で井上の代打として登場した大城。カウント１−１からの１４９キロを振り抜くと、打球は右翼席に飛び込んだ。東京ドームは大歓声に包まれ、ＤｅＮＡの伊勢はマウンドでガックリ。ホームを踏むとハイタッチをかわし、好投の井上も初勝利の権利をプレゼントされ笑みを浮かべて先輩捕手を