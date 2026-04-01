ストレートは160キロをマークして、4回3分の0を4安打1失点4奪三振。与えた四球は2つと、課題の制球もまずまずだったし、敗戦投手ながら試合はつくった。【もっと読む】佐々木朗希いったい何様？ ロッテ球団スタッフ3人引き抜きメジャー帯同の波紋日本時間31日のガーディアンズ戦に今季初登板した佐々木朗希（24）のことだ。オープン戦4試合は四球を連発して、防御率は15.58。「自信はそんなになかったし、正直僕が一番不安だ