1日午前10時6分頃、茨城県南部を震源とするマグニチュード5.0の地震が発生し、栃木県で最大震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要1日午前10時6分頃、栃木県で最大震度5弱を観測する地震が発生しました。震源地は茨城県南部(北緯36.1度、東経140.0度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は5.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観測された市町