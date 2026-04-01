トヨタ斬新「ハイエース」に反響殺到！「ド派手な“成人式仕様”みたい！」の声も！2026年4月1日は、1年に1度のエイプリルフール。毎年この日になると、自動車メーカー各社からユーモアたっぷりの架空の新型車や面白企画が発表され、クルマ好きの目を楽しませてくれました。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「ハイエース」成人式仕様!? です！（71枚）そんなエイプリルフールの名作として、過去にトヨタが世界中をあっと