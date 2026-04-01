現地３月31日、北中米ワールドカップ（W杯）の欧州予選プレーオフ決勝が各地で開催。チェコの首都プラハでは、パスDに入ったチェコ代表とデンマーク代表が対戦した。パスDには、チェコ、デンマーク、北マケドニア、アイルランドが入り、26日に行なわれ準決勝では、デンマークが北マケドニア、チェコがアイルランドを破った。立ち上がりから積極的に攻撃を仕掛けるチェコが、いきなり先制に成功。開始３分、CKのこぼれ球に反