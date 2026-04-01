【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TBSとNetflixによるオリジナル作品第3弾となる『九条の大罪』の実写シリーズが、4月2日にNetflixで190以上の国や地域に世界独占配信される。 このたび、配信スタートに先駆け、主人公・九条間人役の柳楽優弥と、烏丸真一役を演じた松村北斗によるオフィシャル対談ロングインタビューとバディカットが公開された。 本作の出演オファーを受けた際、柳楽は「『九