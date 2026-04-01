「日本企業が反日リスクで撤退」――連日、こんな見出しが、連日各メディアを賑わせている。しかし、実状は少し違う。コンサルにアパレル、自動車、電機メーカー……さまざまな業種の中国駐在員たちに言わせれば「ご冗談を」と断言するのだ。彼らによる“NGなし”の大放談をお届けする。日本側の「騒ぎ」と現地の「静寂」にギャップコンサル（50代、元メガバンで在中20年。趣味は格闘技）： 本日は事前に申し上げた通り、完全に「