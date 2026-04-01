中国駐在員のホンネ「言うほど反日感情ありません」は本当なのか…マスコミとは真逆な現地の「リアルな温度感」

「日本企業が反日リスクで撤退」――連日、こんな見出しが、連日各メディアを賑わせている。しかし、実状は少し違う。コンサルにアパレル、自動車、電機メーカー……さまざまな業種の中国駐在員たちに言わせれば「ご冗談を」と断言するのだ。

彼らによる“NGなし”の大放談をお届けする。

日本側の「騒ぎ」と現地の「静寂」にギャップ

コンサル（50代、元メガバンで在中20年。趣味は格闘技）： 本日は事前に申し上げた通り、完全に「覆面」での座談会です。会社の看板、役職、そして日本本社への忖度。それらをすべて投げ捨てて、本音で語り合いましょう。

私はかつて日本のメガバンク、三井住友銀行（SMBC）などに勤務した後、現在は中国でコンサルティング会社を経営しています。20年以上の在中経験から言わせてもらえば、今ほど「日本の認識」と「現地のリアル」が乖離している時期はありません。

さて、いきなりですが核心から行きます。日本で高市政権が誕生しました。選挙でも圧倒的な勝利を収めて、日本のメディアやSNSのタイムライン、YouTubeのサムネイルなんかを見ていると、「これで日中関係は完全に終わるぞ」「第2の文化大革命的な排外主義が来る」「駐在員は全員拘束リスクがある」と、まさにこの世の終わりのように大騒ぎされていますよね。

でも、実際にここ中国の地でビジネスのハンドルを握り、毎日中国人スタッフと顔を合わせている皆さんの「肌感覚」としてはどうですか？ 実際、何か身の危険や、ビジネス上の実害を感じていますか？

自動車（30代、大手メーカー工場マネージャー勤務。趣味はアニメ）： 実直なところを申し上げますと、我々の生活レベルや、日々油にまみれている工場の現場では、驚くほど何も変わっていない、というのが正直な感想です。

朝起きて、いつものように中国人スタッフと「早（ザオ）！」と挨拶を交わして、コーヒーを飲みながら生産ラインの状況を確認する。その日常の風景の中で、高市さんの靖国参拝発言のせいでプロジェクトが止まったとか、街を歩いていて見知らぬ中国人から罵声を浴びせられたなんて話は、少なくとも私の周りの製造業のコミュニティでは一例も聞きません。日本側の「騒ぎ」と現地の「静寂」にはギャップがありますね。

電機（40代、中堅メーカー。趣味はパンダ見物）： 全く同感です。私も中堅メーカーでアジア全域を担当していますが、現場の反応は冷ややかなものです。テレビやネットでは威勢のいいことばかり流れていますが、実社会への影響は極めて限定的。威勢がいいのは画面の中だけ、という印象が強いですね。街で見知らぬ中国人から罵声を浴びせられた話など、全く聞きません。

コンサル： 私も同感です。政治的なニュースは中央電視台（CCTV）のトップで流れますし、ネットニュースのコメント欄には威勢のいいことが書かれますが、実務レベルでは驚くほど淡々としています。

「野蛮」なエネルギーは消えたものの…

アパレル（50代、在中25年・ラグジュアリー業界。趣味は紹興酒集め）： 私が日々接しているのは富裕層やラグジュアリー層、いわゆる「老板（ラオバン／中国語で「社長」の意味）」たちですが、彼らは高市さんが何を言おうが、実は驚くほど無関心です。

彼らにとって重要なのは、政治のイデオロギーよりも「自分の資産が守れるか」です。海外に分散させた資産、日本に行けるか、日本の不動産をさらに買い増せるか、自分の子供がカナダや日本、イギリスに留学し続けられるか。政権の色よりも、自分の生活とビジネスにメリットがあるかどうかがすべて。それが彼らのドライで、かつ極めて逞しい生存本能なんです。

コンサル： 2012年の、あの凄まじかった尖閣諸島問題の時を思い出してください。街中で日本車がひっくり返され、平和堂やパナソニックの工場が燃やされた。あの頃の爆発的な、ある種「野蛮」なエネルギーは今の中国からは消えています。

今はもっと静かで、システム的な「管理」のフェーズに移行している。一般の人はAIでの社会の変化についていくのに必死で、それどころじゃないのでしょう。当局も、あのような暴動が自分たちの統制を乱すことを最も恐れていますからね。

アパレル： コンサルさんの言う通り、「焼き打ち」はありませんが、もっと見えない場所での「制度による首絞め」が進行しているのを感じます。特に顕著なのが教育、留学生事情です。中国の学生が日本に留学しようとすると、以前よりも遥かに厳しい国家のチェックが入るようになりました。特に理工系や先端技術に関わる専攻だと、日本行きを希望してもなかなか許可が下りない。

コンサル： それ、東京の私立大学、特にGMARCHや日東駒専クラスにとっては死活問題ですよね。いわゆる「上客」であり、学費をきっちり満額、時には寄付金まで払ってくれる中国人留学生がいなくなるわけですから。

アパレル： そうなんです。これまで日本の大学経営を実質的に下支えしていた層が、政治的なブレーキで激減している。その穴を埋めるために、大学側は今、ミャンマーやネパール、ベトナムから「学生」という名目の「働き手」としての留学生を必死に集めている状態です。教育という名のビジネス構造そのものが、音を立てて変わってしまっている。これは5年後、10年後の日本の知的レベルや産業構造にも影響するでしょうね。

すでに中国のAIは「映画の世界」を超えた

コンサル： さて、技術の話に移りましょう。今の中国でAIがどの程度浸透しているか。これは日本にいる人がテレビの特集で見るようなレベルを遥かに超えています。「想像の斜め上を常にいっている」と断言していい。

もう十数年前の話になりますが、私は中国の病院で心臓にステントを入れましたが、位置は完璧でした。手術直後は日本にいる家族から「大丈夫か、もっといい病院に行け」と心配されましたし、私自身も「執刀医は昨夜飲みすぎていないか？」と不安でしたが、レントゲンを見たら驚くほど正確。いまだと設備も手順もさらにシステム化され、医療もかなりのレベルに達しています。

自動車： ええ。何をするにもまずAIですから。今や中国は、スマホ決済はもとより、食事の注文のアルゴリズムから、ホテルのチェックインでの顔認証、さらには物流トラックの配送ルート最適化まで、AIがいない場所を探すほうが難しいですね。生活のOSそのものがAIというコードで書き換えられています。

電機： 司法や警察機構も同じです。昨年公開のジャッキー・チェン主演映画『シャドウズ・エッジ』（最新作タイトル『シャドウランズ』）は見ましたか？

あの映画には、今の中国の警察捜査におけるAI活用が実にリアルに描かれています。劇中、ジャッキー扮する刑事が「犯人はどこに逃げると思う？」と尋ねると、AIが膨大なカメラデータと心理分析から、逃走経路を予測し、「何番の交差点と何番の路地を即座に閉鎖しろ」と警察の配備まで指示して、犯人を捕獲しました。

コンサル： それ、ハリウッド映画のような大げさな演出ではないんですか？

電機： 舞台はマカオの設定でしたが、マカオは今や中国本土以上に監視システムがガチガチに入っていますからね。狭い場所なら、AIの指示通りに道路を塞げば、物理的に犯人を袋のネズミにして捕まえられる。あの描写は決してファンタジーではなく、上海や深圳、杭州といったスマートシティにおける都市管理のリアルそのものです。コンサート会場の顔認証で見つかった指名手配犯の話、あれも日本だと「本当かよ」と言われますが、こっちだと日常茶飯事ですよね。

アパレル： その話は有名ですね。たしか、張学友（ジャッキー・チュン）のコンサートでした。何万人も観客がいる中で、入り口のゲートを通る瞬間に顔認証をかまされ、データベースと照合。一致した瞬間に警備員のスマホに通知が行く。のこのこ大スターの歌を聴きに来たら最後、曲が終わる前に御用です。

こういう話はもう、こちらではニュースの定番。むしろ「まだ捕まってない奴がいるのか」という感覚すらあります。治安は劇的に改善しました。2000年頃の昔は財布を尻ポケットに入れたら一瞬で盗まれ、買った自転車は一晩でなくなるのが当たり前でしたが、今や東京やニューヨークより安全と言えるほどです。

「法治より便宜、規制より商売」

コンサル： なぜここまで管理システムとDXが、ある種「冷酷」なまでに進んだか。中国は教育水準の差が激しすぎて、下の側に意思を持たせると、すぐに社会秩序が混乱する。私は「使い物にならないほどのアホ」が一定数いるからだ、というのが持論です（笑）

だから、システムでガチガチに縛って、何も考えなくても、誰がやってもボタン一つで同じ結果が出るように社会を設計しちゃった。個人の尊厳より、効率と安定を優先するのが、中国統治の本質です。この構造は、底辺の層が分厚いアメリカのデジタライズされた管理社会の考え方に非常に近いんじゃないかなと感じますね。

電機： デジタル監視だけでなく、もっと泥臭い話もあります。日系の公的機関、たとえばジェトロ（JETRO）などの中国内支局や、メディアの支局、大手日系企業の総務部には、明らかに共産党員が特定の意図を持って入り込んでいます。本人も隠すどころか、「明日は共産党の勉強会があるから休みます」と公然と言ったりする。

アパレル：さすが非民間はエグいですね。露骨です。たしか彼ら共産党員は、「人材服務中心」という中国の政府系の人材エージェント、いわゆる外事サービスエージェントを経由して強制的に派遣されますからね。彼らは、毎日の日本人の行動、誰と会ったか、どんな話をしていたかを詳細にレポートするのが任務だとか。

今「彼ら」と言いましたが、じつは大半が通訳役の女性なので「彼女たち」ですね。だから、大手メディアの支局員が“ハマる”わけですが（笑）

コンサル：自分が帰任したあとに、“彼女”を日本に呼び寄せた、大胆不敵な新聞社記者もいました。たしか神宮球場デートを「不倫だ」と週刊誌にすっぱ抜かれていた。 もし、あの彼女がスパイで、スクープになっていなかったら、あの記者は不倫をネタに脅されていたかもしれません。怖いですね……。

自動車： ウェブ上も警戒が必要です。かつては駐在先で、「ネットに繋がらない隔離された部屋でPCを開け」と厳戒態勢を敷くところもあったようですが、今は聞きません。ただ、WeChatのアカウントは個人的判断で仕事用と個人用で端末ごと分けています。とある欧米の会社では、WeChatアカウントを持たせてくれないという話も聞いたことがあります。長く中国にいる者の「生存本能」としての作法ですね。

コンサル： WeChatで中国にとって都合の悪いことを書き込んだり、習近平主席のコラージュ画像を送ると、一発で書き込みが削除されます。AIがキーワードを常にスキャンしていますから、チャットボットに「習近平主席はどんなリーダーですか？」と聞こうもんなら、最初は頑張って回答してくれますが、より突っ込んだやりとりを続けるうちに、突然ピタッと会話が止まり、「その質問にはお答えできません」の回答に……。あの「思考がアルゴリズムによって遮断される瞬間」の違和感は、慣れても気持ち悪いものです。

電機： 中国ではネットフリックス、ユーチューブ、Ｘ、U-NEXTなどは一切見られません。でも、それでは駐在生活が精神的に持ちませんから、ほとんどの人がVPN（検閲を回避できる仮想プライベートネットワーク）を利用して閲覧しています。政府も個人がひっそり使う分には黙認している、いわゆる「蛇の道は蛇」の状態です。最近は見せしめのように、VPN利用者が検挙されいます。

アパレル： 淘宝（タオバオ）を覗くと、朝日新聞やニューヨーク・タイムズ、日経新聞の有料会員アカウントが25元〜35元（約500円〜700円）で「共有」という形で売られていますね。違法を百も承知でそれを使ったり商売にしたりする中国人の逞しさ。この「法治より便宜、規制より商売」というカオスさが、実は今の中国の最も安定している部分です。

【後編記事】『《日本人駐在員のレベルが低すぎる問題》当事者が暴露…日本企業の中国進出が失敗続き「本当の理由」が判明した』へつづく。

「週刊現代」2026年3月30日号より

【つづきを読む】《日本人駐在員のレベルが低すぎる問題》当事者が暴露…日本企業の中国進出が失敗続き「本当の理由」が判明した