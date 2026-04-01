きょう4月1日（水）よる9時放送の「上田と女が吠える夜」2時間SPは、「ストレス発散！春の愚痴祭り」「1円でもムダにしたくない節約女」の豪華2本立て。「春の愚痴祭り」ブロックには、SPゲストに橋本将生（timelesz）を迎え、いとうあさこ、稲田美紀（紅しょうが）、大久保佳代子、熊元プロレス（紅しょうが）、高畑淳子、野口衣織（＝LOVE）、丸山桂里奈、美村里江、吉田明世、若槻千夏（※五十音順）が、春のモヤモヤ＆ストレス