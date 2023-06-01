BTSの「SWIM」が、4月1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で初登場27位から順位を上げ、登場2週目で1位に浮上。2022年6月27日付での「Yet To Come」以来、自身通算6作目のストリーミング1位を獲得【※】し、海外アーティスト歴代1位の「ストリーミング通算1位獲得作品数」記録を自己更新した。週間再生数は1030万809回。【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTSそのほか同ラン