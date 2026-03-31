先週の浜松市、警察が目を光らせていたのは…。自転車による交通違反です。この日は、約2時間の取り締まりで、一時不停止などの違反行為10件に対し、指導警告が行われました。この取り締まりは、あす4月1日から始まる「自転車の新ルール」を前に周知をはかるもの。あす4月1日から、自転車の違反行為によって事故の危険性が高いと判断された場合には、交通反則通知書いわゆる「青切符」が交付され最大1万2000円の反則金を納め