四国銀行は3月31日から高知県内で初めて、ネット上で住宅展示場を見学できる独自のサービスを始めました。四国銀行のホームページで31日から運用が始まったのはウェブ住宅展示場「四国銀行 みいやタウン」です。四国銀行は物価高騰や人口減少などの影響で、新築住宅の着工数が伸び悩む中、高知県内の住宅産業を支え新たな需要を創出しようとこのサービスを始めたものです。24時間365日、インターネ