大阪・関西万博で来場者輸送に使用された「EVモーターズ・ジャパン」製の電気自動車バス大阪メトロは31日、大阪・関西万博で来場者輸送に使用した「EVモーターズ・ジャパン」（北九州市）製の電気自動車バスについて、車両の安全性の懸念が解消されず、閉幕後の路線バスなどへの転用を断念したと発表した。「当社が求める安全性を確保することは困難と判断した」としている。メトロによると、対象のバスは大型、小型、超小型の