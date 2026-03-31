先月、エレベーターが停止し、客が一時閉じ込められた東京スカイツリーでは、事故のあったエレベーターについてケーブルを交換するなど安全を確認できたとして、あす（4月1日）から営業を再開します。この事故は先月22日夜、東京スカイツリーで地上30メートルほどの高さでエレベーターが緊急停止し、救助までのおよそ5時間半、あわせて20人の客が閉じ込められたものです。運営会社ではそのほかのエレベーター3機で営業を再開してい