【モデルプレス＝2026/03/31】タレントの村重杏奈が3月30日、自身のInstagramを更新。新潟で出席した記者会見の衣装ショットを公開し、話題となっている。【写真】27歳元アイドル「凛々しくて素敵」素肌見せのホルターネックワンピ姿◆村重杏奈、ホルターネック姿披露「東京ガールズコレクション（TGC）」の実行委員会が新潟市内で開いた記者会見に出席した村重。「新潟でTGCやるぞい！という事で新潟出張」とつづり、美しい肩や背