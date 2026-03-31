村重杏奈、ホルターネックワンピで素肌全開「エレガント」「凛々しくて素敵」の声
【モデルプレス＝2026/03/31】タレントの村重杏奈が3月30日、自身のInstagramを更新。新潟で出席した記者会見の衣装ショットを公開し、話題となっている。
【写真】27歳元アイドル「凛々しくて素敵」素肌見せのホルターネックワンピ姿
「東京ガールズコレクション（TGC）」の実行委員会が新潟市内で開いた記者会見に出席した村重。「新潟でTGCやるぞい！という事で新潟出張」とつづり、美しい肩や背中が際立つホルターネックワンピース姿のオフショットを公開した。
この会見で7月18日に同市中央区の朱鷺（とき）メッセで「TGC 新潟 2026」が開催されると発表されたことを受け、同イベントに出席予定の村重も「7月18日！新潟の皆様よろしくー！」とファンに呼びかけている。
この投稿は「エレガント」「凛々しくて素敵」「絶対見に行きます」「地元に来てくれて嬉しい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元アイドル「凛々しくて素敵」素肌見せのホルターネックワンピ姿
◆村重杏奈、ホルターネック姿披露
「東京ガールズコレクション（TGC）」の実行委員会が新潟市内で開いた記者会見に出席した村重。「新潟でTGCやるぞい！という事で新潟出張」とつづり、美しい肩や背中が際立つホルターネックワンピース姿のオフショットを公開した。
◆村重杏奈の投稿に反響
この投稿は「エレガント」「凛々しくて素敵」「絶対見に行きます」「地元に来てくれて嬉しい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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