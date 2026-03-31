さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。3月30日（月）に放送された同番組では、放送100回記念のスペシャルゲストで爆笑問題の太田光が登場した。レジェンド芸人の引退についての話題になると、太田は明石家さんまの名前をあげ…。【映像】還暦を迎えた芸人は若手のために引退すべき？今回は太田をゲストに迎