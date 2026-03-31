高見順『草のいのちを』太宰治『嘘』2026年3⽉31⽇に配信開始 日本近代文学館で上演された「朗読タイムレスストーリーシリーズ」第8弾が、オーディオブックとして配信される。高見順『草のいのちを』、太宰治『嘘』を収録した本作は、2026年3月31日よりaudiobook.jpで配信開始。 本作は、2025年11月にROUDOKU.TALKER.JPが日本近代文学館で上演した朗読公演を、オーディオブック「声の