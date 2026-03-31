4月3日～5日に横浜で開催される都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』より、テクノロジー活用や社会実装を目指した試験導入3施策が発表された。 ■“誰もが音楽をより身近に楽しみ続けられる”未来を目指す試験導入3施策 4月3日～5日に横浜で開催される都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下、『CENTRAL』）は、Kアリーナ横浜、横浜赤レン