10月14日の「鉄道の日」と、引退から10周年を記念して、「寝台特急 北斗星」の記念グッズが登場する。＞＞＞北斗星の懐中時計と帽子をチェック！（写真9点）「鉄道の日」は、明治5年（1872年）10月14日に新橋〜横浜間に日本で最初の鉄道が開通したことを受け、平成6年（1994年）、その誕生と発展を記念し、毎年10月14日を「鉄道の日」と定めた。「寝台特急 北斗星」は、1988年のデビューから2015年まで運行された寝台特急。今年で