フォロワー50万人以上を誇る人気TikToker・新谷あやか（31）が31日までに自身のインスタグラムを更新。黒タンクトップ姿で寝そべる自撮りショットを投稿した。自身のインスタグラムで「やるやるとは思っとったけど、やりました」と題して投稿。「前髪切っちゃった」と黒タンクトップ姿で寝そべる自撮りショットや水色オフィスカジュアル姿などを公開した。最後に「会社でまっとおよー」と締めた。ネットでは「かわゆい」