長澤まさみ、柄本佑、石橋静河が共演する、広瀬奈々子監督作『このごにおよんで愛など』が11月27日に全国公開されることが決定した。 参考：長澤まさみが語る俳優としての美学「自分に対してすごく期待している自分がいる」 是枝裕和や西川美和が立ち上げた制作者集団「分福」に所属し、両監督の監督助手としてキャリアを積んだ広瀬奈々子監督の長編映画第2作目となる本作は、広瀬監督が自ら企画立案・脚本を執筆したオリ