長澤まさみ、柄本佑、石橋静河が共演する、広瀬奈々子監督作『このごにおよんで愛など』が11月27日に全国公開されることが決定した。

参考：長澤まさみが語る俳優としての美学 「自分に対してすごく期待している自分がいる」

是枝裕和や西川美和が立ち上げた制作者集団「分福」に所属し、両監督の監督助手としてキャリアを積んだ広瀬奈々子監督の長編映画第2作目となる本作は、広瀬監督が自ら企画立案・脚本を執筆したオリジナル作品。主人公の詩と、彼女に振り回される夫・杜夫、恋人・潤奈の3人が織りなす、一筋縄ではいかない多様な愛を描く。本作について広瀬監督は、「もっといろんな家族の形があってもいいんじゃないかという思いから生まれました」と語っている。

脚本段階で2023年の「釜山国際映画祭」併設コンテンツマーケット「Asian Contents & Film Market（ACFM）」内企画マーケット「Asian Project Market（APM） 」で、「CJ ENM Award」と「ARRI Award」の2冠を達成。さらに、既存の価値観にとらわれない作品をつくりたいという広瀬監督の思いから、ホウ・シャオシェン監督の後期作品や『台北暮色』（ホアン・シー監督）などの撮影監督を担ってきたヤオ・ホンイーをはじめ、撮影と照明に台湾スタッフが参加し、日台合作映画となった。

音楽は、シンガーソングライター・HIMIが担当。HIMIはこれまで映画の主題歌を担当したことはあるが、作品全体の音楽を手がけるのは本作が初めてとなる。

絵本作家の主人公・詩を演じるのは、映画『ドールハウス』で第49回日本アカデミー賞優秀主演女優賞受賞した長澤。プロデューサーが「初めて台詞を読んでもらった際に、瞬く間に詩が現れた」と語るほど、自由奔放に振る舞うけれどどこか憎めない、わがままでチャーミングなキャラクターを演じる。長澤自身も「理想とか現実とか、正義感みたいなものが混ぜこぜになっていて、それでも、彼女の素直な態度や、素顔が周りを吸引」すると、詩のキャラクターについてコメントしている。

気遣いができ料理が得意な一面と、古き良き家族観の間で揺らぐ詩の夫・杜夫役を演じるのは、公開中の『木挽町のあだ討ち』で主演を務めた柄本。3人が織りなす物語について柄本は「不器用な欲しがりさんたちがお送りする愛に関する映画」とユーモアあふれるコメントを寄せている。

詩の恋人で、担当編集者でもある潤奈役には、2026年後期の連続テレビ小説『ブラッサム』でヒロイン役を務める石橋が決定。演じる潤奈について石橋は「不器用で、ハリネズミのように棘があって、でも心の中には子どものような柔らかさを秘めた人」と語っている。

同じ作品へ3人一緒に出演するのは初となるが、それぞれ共演経験があり、撮影では抜群のチームワークを発揮。広瀬監督も「編集中にもこの3人でよかったと作品が喜んでいるように感じる場面があり、改めて幸せを噛み締めています」と明かしている。

あわせて公開された特報映像は、詩（長澤まさみ）の「変なこと想像しちゃった。3人でこの家に住むの」というセリフから始まり、夫・杜夫（柄本佑）にも、恋人・潤奈（石橋静河）へも、好きだと奔放に気持ちをぶつける姿が描かれる。そしてそんな詩のことを、「わがまま」「いい加減」「だらしない」「欲張り」と言いながらどこか嬉しそうな口調の2人も映し出される。

また、『怪物』や『ファーストキス 1ST KISS』などのビジュアルを手がけてきた写真家・末長真が撮影し、『爆弾』や『ルックバック』を手がけた吉良進太郎がデザインした、3人の関係性を表現したティザービジュアルも公開された。

コメント長澤まさみ（主人公・詩役）詩ちゃんの矛盾した行動の中には、理想とか現実とか、正義感みたいなものが混ぜこぜになっていて、それでも、彼女の素直な態度や、素顔が周りを吸引していき、“こんなのもアリかもしれない”と思わせてくれました。監督のみぞ知る世界を、迷い、探し、うねるように、静河さんと佑さんと過ごし、それでも、私達は自然にその場にいる事ができました。愛に助けられた、そんな感覚でした。映画の中でもずっと探している、皆さんにとって愛ってどんな形なんでしょう？どうか、映画を楽しみにしていて欲しいです。

柄本佑（夫・杜夫役）『このごにおよんで愛など』の先にどんな言葉が続くのか?そんな事を考えながら今作の撮影に臨んでいました。「無駄」なのか「ナンセンス」なのか、はたまた「……でも欲しい！」なのか？今作を観終わった方の心にどんな言葉が紡がれるのか、とても気になります。不器用な欲しがりさんたちがお送りする愛に関する映画。是非お楽しみ下さい。

石橋静河（恋人・潤奈役）初めて脚本を読んだ時、まったく違う正義を持った三人が時に激しくぶつかり、時に互いに寄りかかりすぎたり......この三人はどこに行ってしまうのだろう?! とハラハラドキドキしたのを覚えています。潤奈という役は、不器用で、ハリネズミのように棘があって、でも心の中には子どものような柔らかさを秘めた人でした。まさみさん、佑さんとのお芝居は、とても頼もしく、心地よい時間でした。台湾の撮影チームの眼差しは、とても柔らかかった。広瀬監督が一から描き、そしてキャスト・スタッフみんなで作り上げたこの物語が、たくさんの人の心に届くことを祈っています。

広瀬奈々子（脚本・監督・編集・原案）はじめて原案を書いたのはコロナ禍のクリスマスでした。以来、わがままで、ずるくて、だけど愛おしい主人公を形づくるために、脚本の執筆に苦戦してきたわけですが、長澤まさみさんを主演にお迎えして、そんな苦労などすっかり忘れてしまうほど魅力的なキャラクターが誕生しました。さらに柄本佑さん、石橋静河さんが加わり、ちょっぴり歪な関係を紡ぎながら、想像以上に煌めく瞬間に立ち会うことができました。編集中にもこの三人でよかったと作品が喜んでいるように感じる場面があり、改めて幸せを噛み締めています。このお話は、もっといろんな家族の形があってもいいんじゃないかという思いから生まれました。愛などと大仰な題を掲げてしまいましたが、誰かを好きになったり、家族を持ちたいと思ったときに起きる障壁や、女性に起きる問題、夫婦間の溝を丁寧に拾い上げ、軽やかにお届けできたらと思っています。撮影は台湾のヤオ・ホンイーさんにお願いしました。海外の眼から見える東京が映し出されているのではないかと思います。公開まで楽しみにお待ちください。

小出大樹（プロデューサー）広瀬監督から提案いただき、初めて脚本を読ませてもらった際に、丁寧に書き上げられたひとりひとりの登場人物の可笑しみや苦悩する姿がとても魅力的だと感じたのを覚えています。フィクションとはいえ過度なキャラクターとはせずに映画にしようとする監督の想いを形にして、多くの人にこの作品を届けたいと思いました。主人公の絵本作家・詩を、どなたが演じてくださるのだろうかと脚本を作っているときは感じましたが、長澤まさみさんにお会いし初めて台詞を読んでもらった際に、瞬く間に詩が現れたと感じました。となりに座る監督をみると、嬉しそうに目を細めて笑みを浮かべていたことはいまでも忘れられません。長澤さんをはじめとした素敵な俳優の方々に今作に参加いただき、彼女たちが紡ぐ会話劇をいつまでも見ていたいと、リハーサルの時から何度も感じました。キャスト、スタッフの皆さんと一丸となってコミュニケーションをとりながら作り上げました。劇場に足を運んでいただき、楽しんでいただければと思います。（文＝リアルサウンド編集部）