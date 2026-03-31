俳優・田辺誠一が、4月1日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】田辺誠一“画伯”の黒柳徹子似顔絵ぇぇぇぇぇwww 二枚目から悪役まで、幅広い役柄で活躍中の田辺だが、見た目と違ってかなりユニーク。2002年に結婚した妻は、女優の大塚寧々。3年前に「いい夫婦パートナー・オブ・ザ・イヤー」を受賞した“おしどり夫婦”で有名だ。お互いに隠し事が無い