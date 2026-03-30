猫が頭をぶつけたときにまず確認したい状態 猫が頭をぶつけた直後は、慌てて触ったり抱き上げたりする前に、まず落ち着いて様子を観察することが大切です。 意識や反応に変化がないか 「呼びかけに反応するか」「普段と同じように動けているか」を確認しましょう。ぼーっとしている、ぐったりしている、反応が鈍いといった様子が見られる場合は意識に障害が出ている可能性があるため注意が必要です。 歩き方や体