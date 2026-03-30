猫が頭をぶつけたときにまず確認したい状態

猫が頭をぶつけた直後は、慌てて触ったり抱き上げたりする前に、まず落ち着いて様子を観察することが大切です。

意識や反応に変化がないか

「呼びかけに反応するか」「普段と同じように動けているか」を確認しましょう。ぼーっとしている、ぐったりしている、反応が鈍いといった様子が見られる場合は意識に障害が出ている可能性があるため注意が必要です。

歩き方や体のバランスが崩れていないか

頭をぶつけた後に正常に歩けているかを確認することも大切です。まっすぐ歩けない、ふらつく、同じ方向にぐるぐる回るなどの動きが見られる場合は、神経に影響が出ている可能性があります。

目や瞳孔の異常がないか

猫の目をチェックして、瞳孔の大きさが左右で違う、光を当てても反応が弱いなどの変化が見られる場合は、脳や神経のトラブルが疑われます。

猫が頭をぶつけたあとに見られる危険な症状

頭をぶつけたあとに以下のような症状が見られる場合は、早めに動物病院で診察を受けましょう。

嘔吐やけいれんがある

頭部への衝撃によって脳に影響がでると、嘔吐やけいれんが起こることがあります。特に何度も吐く、体が震えるといった症状が見られる場合は注意が必要です。

ぐったりして元気がない

いつもより明らかに元気がなく、横になったまま動こうとしない場合は、意識レベルの低下や体に強い負担がかかっている可能性があります。

同じ場所を回る・ふらつく

歩き方がおかしい、体のバランスが取れないといった様子が見られる場合は、神経系のトラブルのサインかもしれません。

猫が頭をぶつけたときの適切な対処法

猫が頭をぶつけたときは、極力刺激を与えないようにしながら落ち着いて様子を見ることが大切です。

落ち着ける場所で安静にさせる

静かで安心できる場所に移動させ、しばらく安静に過ごさせましょう。無理に遊ばせたり、動かしたりすると悪化の危険があるため控えてください。

強く触ったり揺らしたりしない

心配だからといって体を強く触ったり揺らしたりすると、猫にとって大きな負担になることがあります。まずはきちんと愛猫の様子を観察することを優先しましょう。

24時間は様子を観察する

ぶつけた直後は元気でも、数時間後～翌日に症状が出る場合があります。1日ほどは、食欲や歩き方、元気の様子などを注意して見守ることが大切です。

すぐ動物病院を受診したほうが良いケース

猫が頭をぶつけたあと、外見上は軽そうに見えても、頭の中では出血や腫れが起こっている可能性があります。

頭部のダメージは、ぶつけた直後よりも時間がたってから症状がはっきりする場合もあり、あとから意識がぼんやりする、ふらつく、けいれんするなどの変化が出ることがあります。また、瞳孔の大きさが左右で違う、目が細かく揺れるといった異常は、脳や神経への影響を疑うサインです。

ただし、こうしたトラブルは家庭で重症度を判断するのが難しく、必要に応じて体の状態を詳しく確認したり、神経の働きに異常がないかを調べたりする必要があります。

「いつもと違う」と感じた時点で早めに動物病院へ相談することが大切です。

猫が頭をぶつける事故を防ぐための対策

猫が思わぬ衝突を起こさないよう、日頃から環境を整えておくことも大切です。

ジャンプの動線を意識し、家具やキャットタワーの配置を見直す フローリング等滑りやすい場所にはマットを敷く 大きな音や急な刺激を与えない 猫が走り回れるスペースを確保する

飼い主がどんなに日頃から対策をしていたとしても、猫が頭をぶつけてしまうことは起こり得るものです。まずは落ち着いて様子を観察し、普段と違う様子が見られる場合や、不安を感じる場合は無理に判断せず早めに動物病院に相談するようにしましょう。

まとめ

猫が頭をぶつけたときは、慌てて触ったり抱き上げたりせず、まず落ち着いて様子を観察することが大切です。意識や反応、歩き方、目の状態などに異常がないかを確認しましょう。

嘔吐やけいれん、ふらつき、ぐったりしているなどの症状が見られる場合は、脳や神経に影響が出ている可能性があるため、早めの受診がすすめられます。

頭部のトラブルは時間がたってから症状が現れることもあるため、ぶつけた後は24時間ほど注意して見守ることが重要です。「いつもと違う」と感じたときは自己判断で様子見を続けず、早めに動物病院へ相談しましょう。

また、家具の配置や滑りやすい床の対策など、日頃から事故を防ぐ環境づくりも意識すると愛猫の健康を守ることにつながります。

(獣医師監修：加藤桂子)