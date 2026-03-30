【モデルプレス＝2026/03/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（以下、「今日好き」）に出演していた西小路侑汰が3月29日、自身のInstagramを更新。「テグ編」でカップル成立となった田中陽菜との交際3ヶ月を報告し、2ショットを公開した。【写真】「今日好き」身長27cm差カップル幸せ溢れる密着ショット◆ゆたひなカップル、交際3ヶ月報告西小路は「ゆたひな3months」と報告。田中を