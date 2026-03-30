前回の2022W杯カタール大会を制したアルゼンチン代表では、絶対のエースであるリオネル・メッシを支える優秀な副官がいた。長らくメッシと戦ってきたアンヘル・ディ・マリアだ。ディ・マリアの存在もアルゼンチンの優勝に欠かせないものだったが、そのディ・マリアはすでに代表を離れた。メッシが2026W杯に出場するかもまだ正式には決まっていないため、アルゼンチンは連覇へ新たな攻撃の形を模索していかなければならない。頼もし