BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が自身のTikTokを更新。圧巻のダンスでファンを魅了している。 【動画】BTSジョングクが魅せた圧巻のダンス／振付師も反応／ジョングク最新TikTok投稿まとめ（5本） ■BTSジョングク、長い手足を活かしたしなやかなダンスで魅了 BTSのアメリカでのプロモーションを終えたばかりのJUNG KOOK。韓国に戻って間もなく投稿された動画では、ビーニー帽にデニムジャケットというラフな